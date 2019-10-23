  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. اليمن: عشرات القتلى والجرحى في معارك طاحنة قرب الحدود السعودية

اليمن: عشرات القتلى والجرحى في معارك طاحنة قرب الحدود السعودية

منشور 23 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 04:30
مقتل وإصابة نحو 100 جندي من القوات الحكومية وحلفائها
مقتل وإصابة نحو 100 جندي من القوات الحكومية وحلفائها

ذكرت مصادر إعلامية وعسكرية أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا إثر معارك عنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي، وذلك في المناطق الحدودية مع السعودية. وشن الحوثيون هجوما واسعا في مديريتي الظاهر وحيران بمحافظتي حجة وصعدة الحدوديتين مع مناطق نجران وعسير وجازان من الجانب السعودي، ما أدى إلى مقتل وإصابة نحو 100 جندي من القوات الحكومية وحلفائها. وتحدث الحوثيون عن أسر عشرات الجنود من قوات التحالف، من بينهم جنود سودانيون، خلال الهجوم  الذي أعلنت القوات الحكومية إحباطه بدعم من مقاتلات حربية تابعة للتحالف بقيادة السعودية.


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...