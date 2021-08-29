اليمن.. عشرات القتلى والجرحى في هجوم على قاعدة "العند"

أكدت مصادر سقوط قتلى وجرحى، في قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج جنوب اليمن، إثر هجوم صاروخي بطائرة مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية.

ونقل شهود عيان بينهم صحفي من محافظة تعز، تأكيدهم أن ثلاثة صواريخ أطلقت من مدينة الحوبان في تعز الواقعة تحت سيطرة الحوثيين مستهدفة قاعدة العند.

وأفادت وكالة الصافة الفرنسية نقلا عن مصادر طبية تأكيده مقتل سبعة عسكريين يمنيين على الأقل من القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا وأصابة أكثر من 50 آخرين بجروح الأحد في هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة استهدف قاعدة عسكرية حكومية جنوب اليمن".