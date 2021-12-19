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اليمن: عشرات القتلى والمفقودين جراء انهيار صخري (فيديو)

منشور 19 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 12:42
جبل "كسارة"
العمال قتلوا جراء انهيار جزء من جبل "كسارة"

أدى انهيار صخري، في جنوب اليمن، صباح اليوم الاحد، إلى مصرع 16 عاملا، مع توقع ارتفاع عدد الضحايا ما بين قتيل ومفقود إلى العشرات بحسب مواطنين، في مديرية البريقة غرب مدينة عدن.

ونقل موقع "المشاهد" عن مواطنين أن هؤلاء العمال قتلوا جراء انهيار جزء من جبل "كسارة" الذي يستخدمه عمال في نقل أحجار البناء.

ووقع الانهيار أثناء قيام عدد من الحفارات بتكسير جزء منه في منطقة رخوة؛ وهو ما أدى إلى الانهيار الصخري بشكل مفاجئ.

وأشار المواطنون إلى أن ضحايا الانهيار من العمال وليسوا من سكان المنازل القريبة من موقع الحادث.

ويذكر أن المئات من الفئة الأكثر فقرا في منطقة البريقة يعملون في حفر وتكسير الحجارة من الجبال، لبيعها حيث تستخدم هذه الحجارة في أغراض البناء.

ويعتمد الأشخاص الذين يعملون في الكسارات المنتشرة بالبريقة على هذه المهنة بشكل رئيسي، على الرغم من خطورتها وقلة عائدها المادي.

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