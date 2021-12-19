اليمن: عشرات القتلى والمفقودين جراء انهيار صخري (فيديو)

أدى انهيار صخري، في جنوب اليمن، صباح اليوم الاحد، إلى مصرع 16 عاملا، مع توقع ارتفاع عدد الضحايا ما بين قتيل ومفقود إلى العشرات بحسب مواطنين، في مديرية البريقة غرب مدينة عدن.

ونقل موقع "المشاهد" عن مواطنين أن هؤلاء العمال قتلوا جراء انهيار جزء من جبل "كسارة" الذي يستخدمه عمال في نقل أحجار البناء.

ووقع الانهيار أثناء قيام عدد من الحفارات بتكسير جزء منه في منطقة رخوة؛ وهو ما أدى إلى الانهيار الصخري بشكل مفاجئ.

الانهيار الصخري الذي حدث اليوم في مديرية البريقة وذهب ضحيته 11 شخص مابين قتيل وجريح تتحمل مسؤليته السلطة المحلية في المحافظة والمديرية عند سماحها بأستخدام الكسارات دون أدنى معايير للسلامة وأستمرار عمليات النهب للاراضي تحت أنظارها وموافقتها،

هل سنرى محاسبة للمتورطين بهذا!! #عدن pic.twitter.com/7DtFpRg5J8 — Lola Ali (@LolaAli9477) December 19, 2021

وأشار المواطنون إلى أن ضحايا الانهيار من العمال وليسوا من سكان المنازل القريبة من موقع الحادث.

ويذكر أن المئات من الفئة الأكثر فقرا في منطقة البريقة يعملون في حفر وتكسير الحجارة من الجبال، لبيعها حيث تستخدم هذه الحجارة في أغراض البناء.

ويعتمد الأشخاص الذين يعملون في الكسارات المنتشرة بالبريقة على هذه المهنة بشكل رئيسي، على الرغم من خطورتها وقلة عائدها المادي.