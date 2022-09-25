اليمن: قتيل و 11 إصابة إثر انفجار عبوة ناسفة بحافلة ركاب في "تعز"

قتل شخصن واصيب 11 آخرين، بعضهم في حال الخطر، اليوم الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة في حافلة نقل ركاب، بمدينة "التربة" بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن.

وذكرت مصادر محلية، بأن الانفجار الذي استهدف حافلة تقل ركابا في الشارع العام، وقع بمدينة التربة مركز مديرية الشَمايتين (65 كم) جنوب مدينة تعز.

وقالت المصادر، إن الإنفجار أسفر عن سقوط قتيل مدني، وإصابة 11 آخرين، حيث تم نقلهم إلى مستشفى خليفة في "التربة".

وفتحت السلطات اليمنية تحقيقا في الإنفجار، الذي وقع بعد مرور آلية عسكرية، حيث تشير التوقعات إلى أن الآلية هي التي كانت مستهدفة بالعبوة الناسفة وليس حافلة الركاب.

وأصيب في الثاني من تموز/يوليو الماضي، 4 جنود في استهداف مماثل لآلية عسكرية في مدينة التُربة

وتشهد الساحة اليمنية أعمال عنف وتفجيرات واغتيالات، في سياق حالة من التردي الأمني بفعل معارك متواصلة منذ نحو 8 سنوات بين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، من جهة وبين جماعة أنصار الله "الحوثيين" وقوى متحالفة معها من جهة أخرى.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.