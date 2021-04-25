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اليمن.. مقتل رئيس دائرة القضاء العسكري في مأرب

منشور 25 نيسان / أبريل 2021 - 10:59
مقاتل يمني
استمرار المعارك في مأرب

أعلن مكتب الرئاسة اليمنية، فجر يوم الأحد، مقتل رئيس دائرة القضاء العسكري التابع للحكومة الشرعية، اللواء ركن عبد الله الحاضري، خلال المعارك التي تشهدها محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

وقال الصحفي في مكتب الرئاسة اليمنية، ياسر الحسني، في تغريدة على "تويتر": "قاضي الجيش اليمني اللواء الشهيد د. عبد الله الحاضري في الصفوف الأولى دفاعا عن الجمهورية والعروبة في مأرب".

 

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