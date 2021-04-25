اليمن.. مقتل رئيس دائرة القضاء العسكري في مأرب

أعلن مكتب الرئاسة اليمنية، فجر يوم الأحد، مقتل رئيس دائرة القضاء العسكري التابع للحكومة الشرعية، اللواء ركن عبد الله الحاضري، خلال المعارك التي تشهدها محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

(رجالٌ صدقوا)

قاضي الجيش اليمني اللواء الشهيد د. عبدالله الحاضري في الصفوف الأولى دفاعاً عن الجمهورية والعروبة في مأرب. pic.twitter.com/hYWu9cmLbo — ياسر الحسني | Yaser Alhasani (@YaserAlhasani) April 25, 2021

وقال الصحفي في مكتب الرئاسة اليمنية، ياسر الحسني، في تغريدة على "تويتر": "قاضي الجيش اليمني اللواء الشهيد د. عبد الله الحاضري في الصفوف الأولى دفاعا عن الجمهورية والعروبة في مأرب".