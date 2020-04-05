اليمن: مقتل قائد بالجيش في معارك مع الحوثيين بمأرب

قُتل قائد عسكري بارز في الجيش اليمني، السبت، خلال معارك ضد مسلحي جماعة الحوثيين في محافظة مأرب (شرق)، وفق مصدر عسكري.

وقال مصدر عسكري حكومي، طلب عدم نشر اسمه، إن “قائد اللواء 310 في الجيش، العميد محمد كامل الذيفاني، قُتل في المعارك الدائرة بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب”.

ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل، ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من السلطات اليمنية ولا التحالف العربي.

واللواء 310 هو أحد أقوى ألوية الجيش اليمني، وخاض معارك شرسة ضد الحوثيين في محافظة عمران (شمال)، قبيل اقتحام الجماعة للعاصمة صنعاء والسيطرة عليها، في أيلول/ سبتمبر 2014.

غير أن الحوثيين تمكنوا، في 8 يوليو/ تموز من ذلك العام، من السيطرة على مقر اللواء، وقتلوا قائده، حميد القشيبي، ما أثار اتهامات من شخصيات سياسية وعسكرية لوزارة الدفاع (حينها) بالتخلي عنه.

كما أفادت مصادر ميدانية في الجيش اليمني بتعرض محطة لضخ النفط الخام في مديرية صرواح، السبت، لقصف من قوات الحوثي في المنطقة .

وأضافت المصادر أن حريقا اندلع في المحطة عقب استهدافها بالقصف، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان لإخماد الحريق.

وتشهد مديرية صرواح، منذ أعوام، معارك شرسة بين الجيش والحوثيين، ازدادت ضرواتها عقب سيطرة الجماعة على منطقة “فرضة نهم” التابعة لصنعاء، ومحافظة الجوف (شمال)، المحاذية للحدود السعودية، قائدة التحالف العسكري العربي، الداعم للقوات الحكومية اليمنية منذ 2015.

ويحاول مسلحو الحوثي تحقيق اختراق في المنطقة يتيح لهم التقدم باتجاه مركز محافظة مأرب، ودفعوا بقوات ضخمة إليها، غير أنهم يواجهون مقاومة شرسة من القوات الحكومية، مسنودة بمسلحين قبليين. (الأناضول)