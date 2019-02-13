اليمن مهدد لفقدان جيل بأكملة

ويقدر أن نحو 70 % من السكان فروا من المدينة بسبب القتال.

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من احتمال فقدان جيل بأكمله من الأطفال اليمنيين بسبب استمرار سوء التغذية.

وأودت الحرب المستمرة في اليمن منذ أربعة أعوام بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وتسببت في انهيار الاقتصاد ودفعت الملايين إلى شفا مجاعة.

وتدفع الأمم المتحدة في اتجاه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب القوات من الحديدة الذي تم التوصل إليه في ديسمبر/كانون الأول في السويد. وتعد الحديدة نقطة الدخول الرئيسية لأغلب الواردات اليمنية.

والهدف الرئيسي من محادثات السلام الجارية هو إدخال 51 ألف طن من القمح ومعدات الطحن التي توفرها الأمم المتحدة إلى الحديدة.

ويقدر أن نحو 70 % من السكان فروا من المدينة بسبب القتال.