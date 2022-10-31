اليمن يدعو لبنان لاغلاق فضائيات الحوثي "الارهابية"

دعت الحكومة اليمنية على لسان وزير اعلامها معمر الارياني الحكومة اللبنانية لإيقاف بث قناتين تلفزيونيتين تابعتين لجماعة الحوثيين المتمرده بتهمة "بث أنشطة عدائية" ضدها واكد انها جماعة مدرجة على قاءمة الارهاب في العديد من الدول

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه "وجه، للمرة الثانية، مذكرة رسمية إلى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، زياد المكاري، بشأن طلب إغلاق قناتي المسيرة والساحات التابعتين لجماعة تم تصنيفها رسمياً تنظيماً إرهابياً وتبثان أنشطة عدائية ضد اليمن، انطلاقا من الأراضي اللبنانية".

واكد الوزير اليمني في رسالته كما كشفت تغريدته ان "قناة (المسيرة) تمارس التحريض، وتنشر الأفكار الإرهابية المتطرفة والطائفية، وتهدد بتفكيك النسيج الاجتماعي، وتبث الكراهية، وتضر بالعلاقات العربية، وتنتهك سيادة اليمن لصالح أجندة معادية للدولة والحكومة والشعب اليمني، وكذلك قناة (الساحات) وتعمل القناتان دون تراخيص قانونية".

١-وجهت، للمرة الثانية، مذكرة رسمية الى معالي الاستاذ زياد المكاري وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، بشأن طلب اغلاق قناتي المسيرة والساحات، التابعتان لجماعة تم تصنيفها رسميا "تنظيم ارهابي" وتبثان أنشطة عدائية ضد بلادنا، انطلاقا من الأراضي اللبنانية — معمر الإرياني (@ERYANIM) October 31, 2022



وأعرب عن "بالغ الأسف أن يتجاوز هذا الأمر إلى تدريب العاملين في قناتي (المسيرة) و(الساحات)، وما يُعرف بالإعلام الحربي من خلال إخضاعهم لدورات تدريبية من قبل أطراف لبنانية تقدم الدعم للحوثيين لاستمرار الانقلاب وتأجيج الحرب والإمعان في قتل اليمنيين"، على حد قوله.

واكد الوزير اليمني انه حكومته اوضحت للمسؤولين اللبنانيين بأن بث القناتين من الأراضي اللبنانية، يخالف القوانين الدولية وميثاق جامعة الدول العربية وطالب بـ "سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لغلقهما ومنعهما من العمل في لبنان وعدم التعامل معهما، بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين والأمة العربية".

وكان مجلس الدفاع الوطني اليمني، الذي يعد أعلى سلطة عسكرية وأمنية في الحكومة قد صنف جماعة الحوثيين المدعومة من ايران منظمةً إرهابية