اليمن يضبط 3 أطنان من المخدرات

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة شرقي اليمن، 3 أطنان من المخدرات في مديرية الغيضة مركز محافظة المهرة.

السلطات الأمنية في المحافظة، قالت مساء أمس الثلاثاء، أنه وبالتعاون مع قوات خفر السواحل، تم ضبط شحنة من المخدرات هي الأكبر خلال العشر سنوات الأخيرة، تصل لثلاثة أطنان، كانت على متن قارب يستقله 3 أشخاص، بساحل محيفيف بمديرية الغيضة مركز المحافظة..

وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، نقلت عن مصدر أمني، قوله، إنه جرى تحريز الكمية المضبوطة والتحفظ عليها وإعداد محضر ضبط بحضور وكيل نيابة الغيضة الابتدائية القاضي “هاني بلحاف”، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ولم يتم كشف مزيد من التفاصيل حول هذه الشحنة من الحشيش المخدر ووجهتها، لكنها ليست العملية الأولى حيث سبقها ضبط عدد من الشحنات بسواحل المهرة في أوقات سابقة.

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية، أعلنت نهاية العام الماضي، أن قوات خفر السواحل التابعة لها، في محافظة المهرة، ضبطت سفينة تهريب على متنها ستة بحارة إيرانيين، وباكستاني، وبداخلها كميات كبيرة من المواد المخدرة، وذلك قبالة سواحل الغيضة، في محافظة المهرة.

وأوضحت، أنه خلال تفتيش السفينة من قبل الأجهزة الأمنية وجدوا بداخلها نحو 730 كلغ من مادة الحشيش الخارجي رايتنج، إلى جانب 216 كلغ من الحبوب المخدرة نوع كريستال مختلفة الأنواع.

كما أشارت حينها، إلى أن القيمة الإجمالية للمضبوطات قدرت بنحو 6 ملايين و600 ألف دولار.

وقبل ذلك، اعترضت القيادة المركزية للقوات الأميركية، قاربا شراعيا مجهولا محملا بشحنة كبيرة من المخدرات، قبالة السواحل اليمنية.