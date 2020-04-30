اليمن يعلن تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا

قال وزير الصحة اليمني لقناة اليمن التلفزيونية إن السلطات سجلت أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد.

كانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق يوم الأربعاء عن رصد خمس حالات إصابة بالفيروس وذلك بعدما قالت الأمم المتحدة إنها تخشى من انتشار الفيروس دون رصده في بلد يواجه فيه الملايين خطر المجاعة وضعف الرعاية الطبية.

وتم تسجيل حالات الإصابة الجديدة في مدينة عدن الساحلية الجنوبية، مما دعا السلطات إلى فرض حظر التجول على مدار 24 ساعة لمدة ثلاثة أيام.

ولم يسجل اليمن في السابق سوى إصابة واحدة.

ومنذ فترة طويلة يحذر مسؤولون دوليون في مجال الصحة من أن سكان اليمن قد يكونون عرضة بشكل كبير لمخاطر التفشي وهو ما سيصعب رصده في بلد أنهك الفقر والحرب بنيته التحتية الصحية.

وقالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن هناك “احتمالا حقيقيا” بأن الفيروس ينتشر بين المجتمعات. (رويترز)