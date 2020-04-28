اليمن يعلن شفاء المصاب الوحيد بفيروس كورونا

أعلن اليمن عن شفاء المصاب الوحيد المعلن عنه رسميا بفيروس كورونا على مستوى اليمن، بعد أسبوعين من اكتشاف إصابته في محافظة حضرموت، شرقي البلاد.

وذكرت السلطات اليمنية أنها بشفاء المصاب الوحيد بالفيروس قررت تخفيف الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة الجائحة كما قررت استئناف الصلاة في المساجد أيام شهر رمضان، واستئناف فتح الأسواق بشكل كامل .

وأكدت اللجنة العليا للطوارئ ومواجهة الأوبئة -من جهتها- عبر بيان صحفي، أن الإصابة شفيت بشكل تام، كما أجريت الفحوص الطبية والسريرية على المريض و مخالطيه وأظهرت سلامتهم جميعا.

وسبق أن حذرت وكالات الإغاثة التي تعمل داخل اليمن من حدوث كارثة إنسانية في البلاد في حال تفشي فيروس كورونا، بسبب ما تمر اليمن من أزمات وأوضاع غير مستقرة بسبب الحرب.