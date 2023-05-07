اليمن: 8 قتلى و 5 إصابات إثر إنقلاب سيارة بسبب السيول

البوابة - لقي 8 أشخاص مصرعهم، واصيب 5 آخرين، إثر حادث إنقلاب سيارة وسقوطها من أعلى منحدر جبلي، بسبب السيول الغزيرة التي ضربت شمال غربي اليمن.

وكانت السيارة التي تقل مجموعة من الأشخاص، متجهة من مديرية كسمة بمحافظة ريمة، إلى العاصمة صنعاء، عندما فاجأتها السيول دراء الأمطار الغزيرة المتساقطة على المنطقة.

وأشارت مصادر محلية، إن السيارة التي تعود للمواطن اليمني، حسن ناجي سعد شيبوب، سقطت من إحدى الطرقات الجبلية العالية المنحدرة في منطقة المصبحي مركز مديرية كسمة.

وأكدت المصادر، أن السيول الغزيرة التي تدفقت في المنطقة بشكل كبير، تسببت بإعاقة حركة السير، موضحة أنه تم نقل المصابين إلى الحديدة لتلقي العلاج في أحد مستشفياتها.