اليوتيوبر المصري عبد الله الشريف يكشف أنه محكوم بالسجن المؤبد ببلده

غرد "اليوتيوبر" المصري الشهير عبد الله الشريف على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي أنه تم الحكم عليه بالسجن المؤبد، معلقا على ذلك بقوله: "لله الأمر".

وفي لقاء مع قناة "الجزيرة مباشر"، الجمعة، كشف الشريف تفاصيل الحكم عليه بالسجن المؤبد من محكمة مصرية بسبب الفيديوهات التي يبثها على يوتيوب.

وقال الشريف إن الحكم صدر بشكل "مريب جدا" في نيسان/ أبريل الماضي، وبتعتيم مقصود، ولم يتم نشره ولم يتم إعلامه به، إما بهدف ترك المجال أمامه للتنقل بين عدة دول ثم القبض عليه وجلبه إلى مصر عن طريق الإنتربول، أو ترهيب المجندين في الجيش المصري الذين قد يرسلون مقاطع فيديو توثق أي انتهاكات.

وأكد الشريف أن خبر الحكم عليه بالمؤبد تم تعميمه على جميع معسكرات الجيش، وأنه تمت تلاوته في طابور الصباح داخل تلك المعسكرات، بهدف تخويف الجنود الذين من الممكن أن يفكروا في فضح أي أخطاء.

وأشار الشريف إلى أنه لا يزال في مرحلة جمع المعلومات عن الحكم الصادر ضده، والتهم الموجهة إليه، وهل هو نهائي أم قابل للطعن، مضيفا أن كل ما يعرفه هو اتهامه بإفشاء أسرار عسكرية، نافيا قيامه بذلك، مؤكدا أنه لم يعلن أي تفاصيل عن عمليات عسكرية وإنما كشف حقيقة ما يحدث داخل سيناء.

واستغرب الشريف من ملاحقته ومعاقبته على قيامه بكشف مقطع فيديو يصور أحد ضباط الجيش وهو يمثل بجثة أحد القتلى في سيناء، بدلا من معاقبة الضابط نفسه.

وأكد الشريف أن مسؤولين مصريين أبلغوه بأنه سيتم إطلاق سراح إخوته إذا توقف عن نشر مقاطع الفيديو.

تم الحكم عليَّ بالسجن المؤبد، لله الأمرhttps://t.co/sRa0xu0eGO — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) May 14, 2020



