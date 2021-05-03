اليوم العالمي لحرية الصحافة: اسرائيل ارتكبت 183 جريمة بحق الصحفيين الفلسطينيين

كشف تقرير صادر عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة عن انتهاكات وجرائم خطيرة مارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الحالة الصحفية الفلسطينية منذ بداية العام حتى نهاية شهر نيسان الماضي. كان اخطرها اطلاق النار المباشر اتجاه الصحفيين وكذلك الارتفاع الواضح بالاعتقالات .



لجنة الحريات في لنقابة الصحفيين وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من ايار في كل عام كشفت في بيان نشرته اليوم ان منظومة الاحتلال ارتكبت 183 جريمة واعتداء بحق الحالة الصحفية الفلسطينية من بينها ٦٧ حالة احتجاز طواقم ومنعها من التغطية صاحبها 22 حالة اعتداء جسدي بالضرب والركل.



15 حالة اختناق بالغاز السام المدمع مع اصابة 10 من الصحفيين بشكل مباشر بالجسد عبر استهدافهم باجسام قنابل الغاز وقنابل الصوت .



وكذلك لم يسلم الصحفيين من الاستهداف بالرصاص المعدني حيث اصيب 9 مع ارتفاع واضح في حجم الاعتقالات التي وصلت ل14 حالة منذ بداية العام عدى عن 12 حالة من الاستدعاءات للتحقيق في المراكز الامنية .

كما شملت الانتهاكات والجرائم 10 حالات من اقتحام منازل الصحفيين والمؤسسات الصحفية وكذلك تحطيم ومصادرة معدات صحفية وتهديدات وعرض على محاكم جائرة وغرامات مالية واعتداءات بالكلاب البوليسة.



على صعيد الانتهاكات الداخلية كشف التقرير عن تراجع واضح في حجمها حيث سجل 4 انتهاكات في الضفة الغربية من قبل الاجهزة الامنية و8 انتهاكات من قبل الامن التابع لحركة حماس في قطاع غزة .



واما على صعيد الانتهاكات على منصات التواصل الاجتماعي فقد اكد التقرير على تورط العديد من هذه المنصات بالشراكة مع الاحتلال في استهداف المحتوى الفلسطيني وخاصة منصة (الفيس بوك ) الخاضعة تماما لإرادة الاحتلال وتسير ضمن توجيهاتها حيث تم رصد حوالي 50 انتهاك ما بين اغلاق جزئي او كلي لصفحات إعلامية في حين تم رصد حوالي 15 انتهاك للمنصات الاخرى مثل اليوتيوب والواتس اب والانستغرام والتيك توك.



تم اعتقال اكتر من ١٢ صحفي منهم اربعه تم تحويلهم للاعتقال الاداري



هذا وقد ناشدت نقابة الصحفيين عبر رفع هذا التقرير الى المؤسسات الحقوقية والدولية والاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب التدخل والضغط لوقف الجرائم الاحتلالية بحق الحالة الصحفية الفلسطينية المستهدفة بالبطش والرصاص في سبيل الترهيب لتغيب حقيقة جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وعنصريته السوداء.



وتشدد النقابة انها ماضية ومعها الاتحاد الدولي للصحفيين في إجراءاتها في محكمة الجنايات الدولية ولدى المقررين الخاصين للامين العام للامم المتحدة لحقوق الانسان وللقتل خارج نطاق القضاء حتى يتم معاقبة مرتكبي الجرائم الاسرائيليين وعدم استمرار افلاتهم من العقاب