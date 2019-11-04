اليونان: العثور على 41 مهاجرا داخل شاحنة مبردة

في حلقة جديدة من سلسلة الحوادث المماثلة التي تهز أوروبا، عثرت الشرطة اليونانية، اليوم الاثنين، على 41 مهاجرا على قيد الحياة في شاحنة مبردة شمال البلاد.

وقال مسؤول من الشرطة، حسبما نقلته وكالة "رويترز"، إن الشاحنة عثر عليها على طريق سيارات سريع قرب مدينة كسانتي شمال اليونان لإجراء تفتيش اعتيادي.

وأوضح المسؤول أن المهاجرين أغلبهم من أفغانستان ولم يصابوا بأذى خلال نقلهم عبر الشاحنة لأن نظام التبريد فيها لم يكن مشغلا.

وأفاد المصدر ذاته بأن عناصر الشرطة اعتقلوا السائق ونقلوه والمهاجرين إلى أقرب مركز للشرطة لتحديد هوياتهم.