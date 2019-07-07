اليونان: تسيبراس يتصل بزعيم المعارضة لتهنئته بالفوز في الانتخابات

قال مسؤول في حزب الديمقراطية الجديدة المعارض في اليونان إن أليكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اتصل بزعيم الحزب كيرياكوس ميتسوتاكيس لتهنئته على الفوز في الانتخابات العامة التي جرت الأحد.

وأضاف المسؤول أن تسليم السلطة سيجري الاثنين بعد أن يؤدي ميتسوتاكيس اليمين رئيسا جديدا للوزراء.

وتعهد حزب الديمقراطية الجديدة، بقيادة ميتسوتاكيس (51 عاما)، بتخفيف الضرائب المفروضة على اليونانيين وزيادة النمو ودعم الاستثمارات.

ومن المتوقع أن تمنح النتائج ميتسوتاكيس أغلبية مطلقة في البرلمان المؤلف من 300 عضو بحصوله على ما يتراوح بين 155 و167 مقعدا وهو ما قد يمنحه قوة سياسية معتبرة تجعله قادرا على تبني خيارات جريئة فيما يتعلق بالسياسات.

وعلى العكس من ذلك فقد حكم رئيس الوزراء تسيبراس البلاد من خلال ائتلاف مع حزب يميني صغير وأغلبية ضئيلة في البرلمان.

وقد تصادم تسيبراس مع مقرضي بلاده الرسميين ودفع بها إلى حافة الخروج من نادي اليورو خلال معركته لمواجهة سياسة التقشف.

