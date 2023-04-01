اليونان تطالب الاتحاد الأوروبي بتمويل السياج الحدودي مع تركيا

البوابة - طالبت اليونان، الدعم من الإتحاد الأوروبي، لتمويل توسعة السياج المعدني الحدودي البري، لمنع تدفق المهاجرين القادمين من تركيا.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: "أعتقد أن الوقت حان ليدرس الاتحاد الأوروبي بجدية تقديم تمويل أوروبي لهذا النوع من المشاريع".

تصريحات ميتسوتاكيس، جاءت خلال زيارة قام بها على طول الحدود في فيريس (شمال شرق) اليونان مع تركيا.

وأشار رئيس الوزراء اليوناني، إلى مساهمة بلاده في الأمن الأوروبي، وكذلك سياسة لجوء أوروبية أكثر فاعلية.

ويمتد السياج المعدني، على نهر إيفروس الذي يمثل الحدود مع تركيا، ويبلغ ارتفاعه 5 أمتار، حيث قررت اليونان أن تزيده 35 كيلومترا خلال عام.

وتطمح أثينا، إلى زياده طول السياج الذي يبلغ طوله حاليا 37.5 كيلومتر، ليصل إلى 100 كيلومتر إضافية بحلول 2026.

وفي أكثر من مناسبة، شدد رئيس الوزراء اليوناني، على أنه سيتم تمويل العملية، البالغة كلفتها حوالى مئة مليون يورو، من الميزانية الوطنية، حتى لو لم يكن هناك تمويل من الإتحاد الأوروبي.

وأكد ميتسوتاكيس، أن السياج سيتيح حماية الحدود الخارجية لليونان، وسيساهم بشكل كبير في تحقيق "اتفاق جديد بشأن الهجرة واللجوء"، خاصة وأن السياج يمثل حدودا خارجية للإتحاد الأوروبي.