اليونان توقف المناضلة اللبنانية سهى بشارة

اقدمت السلطات اليونانية اليوم الاربعاء على توقيف المناضلة اللبنانية والاسيرة المحررة سهى بشاره ومنعتها من مواصلة رحلتها وهو ما ادانه حزب الله واعتبره انصياعا للاملاءات الاسرائيلية

وسهى بشارة اسيرة لبنانية محررة كانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي قد اعتقلتها بتهمة محاولة اغتيال أنطوان لحد قائد ما كان يسمى بجيش لبنان الجنوبي الموالي لإسرائيل وامضت 10 سنوات في معتقل الخيام

وقالت مصادر لبنانية ان السلطات اليونانية ايضا منعت بشاره من دخول اراضيها بسبب ما وصفته "سجلات أمنية" قبل أن يسمح لها بالعودة الى بيروت.

وقال موقع جنوبية اللبناني ان سهى اوقفت اثناء توجهها الى سويسرا حيث تقيم بعدما أمضت إجازة في لبنان مع عائلتها

وقال المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني في بيان، "توقيف المناضلة البطلة سهى بشارة في مطار أثينا ومنعها من دخول اليونان، تحت حجّة أنّها تشكّل خطراً على الأمن الوطني لإحدى الدول الأوروبيّة" معتبرا ان ما حدث سابقة خطيرة واعتداءا "على بطلة وطنية لبنانية ساهمت في تحقيق التحرير والحرية للبنانيين"

وقال البيان انه وبدلا من توقيف مجرمي الحرب الاسرائيليين الذين أنشأوا معتقل الخيام وأشرفوا على تعذيب سهى بشارة وآلاف اللبنانيين، اقدمت السلطات اليونانية على ملاحقة وتوقيف هؤلاء الأبطال "الذين يفخر بهم اللبنانيون وجميع الوطنيين واليساريين والشيوعيين حول العالم".

من جهته قال حزب الله ان هذه الخطوة مرفوضة بالكامل وتتعارض مع القوانين الاوربية نؤكدا ان احتجاز المناضلة سهى بشارة عمل غير قانوني وانصياع لكيان العدو الصهيوني

من هي سهى بشارة ؟