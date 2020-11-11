اليونان ومصر تطالبان بتدخل أميركي "أكثر حزما" في شرق المتوسط

تقول تركيا التي وقعت في خلاف مع اليونان بشأن مزاعم تداخل مناطق مصادر الطاقة في البحر المتوسط إن الاتفاق ينتهك الجرف القاري الخاص بها.

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الأربعاء إن اليونان ومصر تتطلعان إلى تدخل أمريكي أكثر حزما في شرق المتوسط في ولاية الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال ميتسوتاكيس في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أثينا "ستتعامل كل من اليونان ومصر بإيجابية مع دور أكثر حزما للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وشرق المتوسط".

وأبرمت القاهرة وأثينا اتفاقا لترسيم الحدود البحرية في أغسطس آب يمنحهما حقوقا في الموارد الطبيعية بالبحر المتوسط.

وقال ميتسوتاكيس إن الاتفاق أظهر أن الدول التي تحترم القانون الدولي وتحافظ على العلاقات الطيبة مع دول الجوار يمكنها تحقيق نتائج لصالح شعبها. وقال إن كلا من اليونان ومصر ترغبان في توسيع الاتفاق.

وتقول تركيا التي وقعت في خلاف مع اليونان بشأن مزاعم تداخل مناطق مصادر الطاقة في البحر المتوسط إن الاتفاق ينتهك الجرف القاري الخاص بها.

ويتداخل الاتفاق أيضا مع المناطق البحرية التي اتفقت عليها تركيا مع ليبيا العام الماضي، وهو الاتفاق الذي تقول اليونان إنه غير قانوني.

وتصاعدت التوترات بين الدولتين الحليفتين في حلف شمال الأطلسي في أعقاب الاتفاق بعد أن أرسلت تركيا سفينة المسح الزلزالي أوروتش رئيس إلى المنطقة المتنازع عليها بالبحر المتوسط.

وسحبت أنقرة السفينة في سبتمبر أيلول لإفساح المجال للدبلوماسية مع اليونان لكنها عادت وأرسلتها مجددا إلى المنطقة.

ويوم الأربعاء قالت اليونان إن المذكرة البحرية التركية الجديدة بشأن مزاولة أنشطة مسح زلزالي في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر تشرين الثاني استفزازية، وحثت أنقرة على التراجع عنها فورا.

وقال السيسي "توافقنا على مواصلة التضامن فيما بيننا إلى جانب كافة البلدان الصديقة من أجل التصدي لكل ما من شأنه تهديد الاستقرار والأمن الإقليمي، وبما يحول دون السماح لأي طرف بفرض مواقفه العدائية، وعلى نحو يحافظ على متطلبات أمننا القومي من ناحية ويسمح بالاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من ناحية أخرى".

ويعمل بايدن على تمهيد الطريق أمام إدارته الجديدة يوم الأربعاء فيما يضغط الرئيس دونالد ترامب بإقامة دعاوى قضائية للطعن في نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني في إطار مسعاه للتمسك بالسلطة.