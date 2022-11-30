اليونسكو تدرج المنسف الاردني على لائحة التراث العالمي

ادرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" المنسف الاردني على لائحة التراث العالمي غير المادي بعد ان نحو 5 اشهر من تقديم البعثة الأردنية الدائمة في "يونسكو" الملف

وكانت السفارة الاردنية في باريس اعلنت خلال أمسية فنية وثقافية بحضور سياسي ودبلوماسي ، تقديم المنسف الأردني للحضور، تحضيراً لإدراجه على لائحة التراث العالمي غير المادي واعلنت عن استكمال الطلب الأردني لجميع الشروط الفنية المطلوبة من "يونسكو".

وعرفت البعثة الاردنية المنسف بانه : وليمة احتفائية ودلالاتها الاجتماعية والثقافية"

وتعتبر المنسف شكلاً من أشكال التعبير الثقافي غير المادي للعادات الغذائية الأردنية الذي ينعكس كذلك على الهوية الثقافية الوطنية الأردنية حيث يقدم في جميع المناسبات السعيدة والحزينة كما ان له دلالات سياسية كبيرة