اليونيسيف تعلن عدد القتلى الاطفال في السودان

اعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" عن عدد صادم للضحايا من الاطفال في السودان جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ 15 ابريل الماضي

وبعد اكثر من 100 يوم من النزاع قتل ما لا يقل عن 435 طفلا وأصيب 2025 آخرون، فيما تؤكد التقارير الاممية ان الهجمات تستهدف المرافق الصحية في أجزاء من السودان، بالتالي فان 1.7 مليون طفل دون سن عام واحد يتعرضون لخطر فقدان التطعيمات الحرجة، مما يزيد من خطر تفشي الأمراض.

وقالت ان 68 في المئة من المستشفيات بالمناطق الأكثر تضررا قد اضطرت إلى تعليق الخدمة؛ بسبب تعرضها للقصف أو تحولها إلى قواعد عسكرية. كما انه ما يقرب من 3.8 مليون شخص قد نزحوا داخليا في السودان، منهم 1.9 مليون من الأطفال، كما تم طرد 1.7 مليون طفل إضافي من ديارهم، وهم الآن يتنقلون داخل السودان ويعبرون حدوده، وهم عرضة للجوع والمرض والانفصال عن أسرهم.

وادت الحرب الى تقييد او وقف وصول المساعدات الإنسانية، مبينة أن العقبات أدت إلى تعرض ما لا يقل عن 690 ألف طفل لسوء التغذية الحاد

ويشهد السودان منذ منتصف أبريل الماضي اشتباكات بين الجيش و"قوات الدعم السريع"، خلفت حتى الآن مئات الضحايا المدنيين، ولم تتمكن الوساطات الدولية والإقليمية من وقف الاقتتال بشكل نهائي كما لم تفلح الهدن التي يتعهد بها الاطراف من حل الازمة الصحية وازمة نقص الماء والغذاء والدواء