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اليونيفيل: إسرائيل أبلغتنا بوجود نفق آخر على الحدود اللبنانية

اليونيفيل: إسرائيل أبلغتنا بوجود نفق آخر على الحدود اللبنانية
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