اليونيفيل: إسرائيل أبلغتنا بوجود نفق آخر على الحدود اللبنانية

أعلن الناطق الرسمي باسم، القوات الدولية، “يونيفيل”، اندريا تننتي، منتصف ليل السبت الأحد، أن الجيش الإسرائيلي أبلغ القوات الدولية أنه وجد نفقاً آخر جنوب “الخط الأزرق”، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأضاف في تصريح صحافي نشرته وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية إنه “بالتعاون مع الأطراف المعنية، سيزور فريق من اليونيفيل الموقع في أقرب فرصة ممكنة للتحقق من الوقائع”.

وزعم الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق السبت، اكتشاف نفق هجومي جديد يمتد أسفل الحدود مع لبنان، وهو ثاني نفق تعلن تل أبيب اكتشافه منذ الثلاثاء الماضي.

ولم يصدر تعقيب رسمي من الجانب اللبناني أو من قبل “حزب الله” على الإعلان الإسرائيلي حتى فجر الأحد.

وأعلنت إسرائيل، الثلاثاء الماضي، بدء عملية عسكرية أطلقت عليها اسم “درع الشمال” لتدمير ما تقول إنها أنفاق حفرها “حزب الله” أسفل حدودها مع لبنان.

والخميس، كلفت الخارجية اللبنانية مندوبتها لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى ضد تل أبيب إزاء “الحملة” الإسرائيلية. (الأناضول)