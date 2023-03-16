"اليونيفيل" يشكك بالرواية الاسرائيلية بشأن تسلل شخص من لبنان

البوابة - شكك بيان أصدرته قوات اليونيفل التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، اليوم الخميس، بصحة الرواية الاسرائيلية، بشأن تسلل شخص قتلته القوات الاسرائيلية، في المناطق الشمالية المتاخمة للحدود مع لبنان.

وقال بيان "اليونيفيل": "إطلعنا على تقارير إعلامية تفيد بتسلل شخص من لبنان باتجاه اسرائيل".

وأكد البيان، أن قوات اليونيفيل لم تلاحظ خلال الأيام الأخيرة، أي عبور للخط الأزرق.

وحث رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو، اسرائيل ولبنان على ضبط النفس والحفاظ على الاستقرار، وفقا للبيان الذي جاء على لسان المتحدث الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي.

ودعا البيان، إلى تجنب سوء الفهم وتقليل التوترات، عبر استخدام آليات اليونيفيل للتنسيق والارتباط.

يذكر، أن الجيش الاسرائيلي، أعلن يوم أمس الأربعاء، أنه قتل شخصا يحمل حزاما ناسفا، في شمال البلاد، مشيرا إلى أن الشخص ربما يكون على علاقة بحزب الله اللبناني.

ويزعم الجيش أن الشخص الذي قتله، مشتبه به في زرع عبوة ناسفة، بالقرب من مفترق مجيدو (شارع 65)، في سهل مرج بن عامر، في المنطقة الواقعة بين مدينتي أم الفحم والناصرة، مما أدى إلى إصابة مواطن إسرائيلي بجروح خطيرة.