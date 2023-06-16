ال باتشينو والكويتية نور الفلاح يستقبلان مولودهما "رومان"

اصبح النجم الاميركي الثمانيني ال باتشينو رسميا ابا لاربعة اولاد بعدما رزق اخيرا بطفل من صديقته العارضة الكويتية الاصل نور الفلاح، والتي تصغره باكثر من نصف قرن.

واكد متحدث باسم الممثل الأميركي ونجم هوليوود الشهير ال باتشينو ، أن الزوجين رزقا بابن اسمياه رومان باتشينو.

جاء ذلك بعد نحو شهر من اعلان المتحدث عن ان بطل سلسلة افلام "العراب" ان ال باتشينو (83 عاما) و نور الفلاح (29 عاما) يترقبان مولودا.

ال باتشينو ونور الفلاح: فجوة زمنية اكثر من نصف قرن

بدأت علاقة الثنائي ال باتشينو ونور الفلاح في نيسان/ابريل العام المضي.

ولال باتشينو ابنة في الثالثة والثلاثين من العمر هي جولي ماري، والتي رزق بها من صديقته السابقة جان تارانت، وتوأمان في الثانية والعشرين من العمر هما أنطون وأوليفيا اللذين انجبتهما له صديقته السابقة ايضا بيفرلي دي انجلو.

وقال المتحدث ان ال باتشينو ونور الفلاح "متحمسان وسعيدان" بعد رؤية مولودهما للنور في الايام الاخيرة.

وفي اول ظهور لهما منذ ولادة رومان، شوهد النجم الشهير مائدة عشاء في مطعم بمدينة لوس أنجلوس الخميس، مع صديقته نور التي ارتدت بدلة وحذاء اسودين.

ونشرت وسائل اعلام صورة نور الفلاح وهي تقود سيارة جلس فيها ال باتشينو الى جانبها بينما كان هناك مقعد طفل في الخلف.

ال باتشينو وصديقته الكويتية نور الفلاح

ال باتشينو شك في البداية بأبوته لجنين نور الفلاح

كانت نور الفلاح نشرت في نيسان/ابريل الماضي صورة لها مع آل باتشينو على انستغرام اثناء تواجدهما في معرض غاغوسيان الفني في نيويورك

وفي مقابلة نشرت عام 2014، وصف ال باتشينو تجربته مع الابوة بانها كانت الحلقة المفقودة في حياته، خصوصا وان مر بتجربة مريرة تمثلت في هجر ابيه له ولامه عندما كان في سن الطفولة.

وقال حينها "عرفت بوعيي انني لا اريد ان اكون مثل ابي.. اردت ان اكون هناك. لدي ثلاثة اولاد، وانا مسؤول عنهم، وانا جزء من حياتهم. وعندما لا اكون بينهم، فان ذلك يزعجني ويزعجهم".

وكانت تقارير ذكرت ان آل باتشينو شكك في البداية في أن الطفل الذي تحمله نور الفلاح هو ابنه، ما جعله يجبرها على اجراء فحص للحمض النووي من اجل التاكد والاطمئنان.

وقد أظهر الاختبار أنه بالفعل هو الأب بحسب التقارير.