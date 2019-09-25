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اماراتي الى الفضاء وحاكم دبي يحلم بالمريخ

منشور 25 أيلول / سبتمبر 2019 - 03:00
هزاع المنصوري الى الفضاء وابن راشد يحلم بالمريخ
هزاع المنصوري الى الفضاء وابن راشد يحلم بالمريخ

اعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات وحاكم دبي، إن "وصول هزاع المنصوري للفضاء هو رسالة لكل الشباب العربي .. بأننا يمكن أن نتقدم .. ونتحرك للأمام .. ونلحق بالآخرين .. محطتنا القادمة هي المريخ عن طريق مسبار الأمل الذي صممه ونفذه شبابنا بكل اقتدار"

وأضاف في تغريدات على "تويتر": :قبل أكثر من عامين، أطلقت وأخي محمد بن زايد "برنامج الإمارات لرواد الفضاء" واليوم نحتفل بانطلاق أول رائد فضاء إماراتي في مهمة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية... انجاز إماراتي نفخر به ونهديه للأمتين العربية والإسلامية"

وقالت وسائل اعلام اماراتية ان صاروخ "سويوز" انطلق عند الخامسة وست وخمسين دقيقة بتوقيت الإمارات، جيث انطلقت الرحلة التاريخية بنجاح حاملة معها لأول مرة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري الى المحطة الدولية، وقد تمت العملية بنجاح تام حتى المرحلة الثالثة من انفصال المركبة عن الصاروخ.

ويرافق هزاع المنصوري على متن المركبة "سويوز أم أس 15"، التي انطلقت من مدينة بايكونور، كل من رائدي الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا والأميركية جيسيكا مير.


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