اماراتي يرأس تحرير اول وسيلة اعلام اسرائيلية

اعلن الصحفي الإماراتي محمود العوضي، عن إطلاق منصة إعلامية عربية -عبرية داخل إسرائيل، على أن يتولى رئاسة تحريرها كأول خليجي يرأس وسيلة إعلامية إسرائيلية.

وحسب ما كتب محمود العوضي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" اليوم الخميس، "خطوة جديدة وبداية تجربة مختلفة بالنسبة لي بعد أن أصبحت أول رئيس تحرير لمنصة إعلامية عربية إسرائيلية تصدر من إسرائيل وسوف أنشر المزيد من التفاصيل وأكشف عن هوية هذه المنصة خلال ساعات".

خطوة جديدة وبداية تجربة مختلفة بالنسبة لي بعد أن أصبحت أول رئيس تحرير لمنصة إعلامية عربية إسرائيلية تصدر من إسرائيل وسوف أنشر المزيد من التفاصيل وأكشف عن هوية هذه المنصة خلال ساعات. pic.twitter.com/6Llvlqv0hp — محمود العوضي (@MahmoodAlAwadi) May 6, 2021

منصة اسرائيلية اماراتية

وفي تصريح خاص لموقع "إرم" الاماراتي ، قال العوضي إن المنصة الجديدة ستدشن رسميا بعد يومين، وإن فريق العمل مكون من صحفيين عرب وإسرائيليين، وستكون في البداية باللغتين العربية والعبرية على أن تتبعهما نسخة إنجليزية لاحقا.

وذكر العوضي أن المنصة غير معنية بالسياسة وستركز على مجالات الفن والرياضة والاقتصاد والسياحة والطب والجامعات، لافتا إلى أن رجال أعمال إسرائيليين يقفون خلف تمويل المنصة ويهدفون من خلالها لفتح قناة تواصل مع العالم العربي.

اتفاقيات اعلامية اسرائيلية اماراتية

من الجدير ذكره، أن هذه المنصة ليست الأولى في مجال التعاون الإعلامي بين إسرائيل ودولة الإمارات، حيث وقعت وكالة أنباء الإمارات "وام" اتفاقية تعاون مع وكالة "TPS" الإسرائيلية أبريل الماضي بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين على صعيد تبادل المحتوى الإخباري وإبراز أوجه التطور في التعاون الثنائي بين الإمارات وإسرائيل.