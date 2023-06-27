امبراطور الافلام المقرصنة في قبضة الامن المصري

القت السلطات المصرية القبض على مالك مواقع متخصصة في عرض الافلام والاعمال الدرامية المقرصنة، ومن ابرزها موقع "ايجي بست"، الذي حقق من خلاله وحده نحو 14 مليار مشاهدة درت عليه ملايين الجنيهات.

وقالت وسائل اعلام مصرية ان مباحث المصنفات القت القبض على الرجل الذي لم تذكر اسمه، لكنها اشارت الى انه يملك 26 صفحة وموقعا متخصصا في عرض الاعمال الدرامية المسروقة، ابرزها "موفيز لاند" و"مشاهدة أونلاين" و"بوليتيكا" اضافة الى "ايجي بيست".

واضافت انه ضبط في حوزته جهاز لاب توب وهاتف محمول كان يستخدمهما في ادارة تلك الصفحات والمواقع، اضافة الى حسابات الكترونية تشتمل على معاملات مالية متاتية من اعمال القرصنة بلغ حجمها 6 ملايين جنيه (حوالي 194 الف دولار).

كما عثر لديه على افلام واعمال درامية عربية وأجنبية قام بقرصنتها وتحميلها على خوادم لغايات عرضها على الصفحات والمواقع الخاصة به.

وقالت المصادر نفسها ان الرجل اعترف خلال التحقيق بسرقة اكثر من 2500 عمل درامي عربي واجنبي تراوحت بين افلام ومسرحيات، حقق من خلالها مشاهدات بلغ عددها .5 مليار مشاهدة.

ويواجه الرجل الذي يلقب بامبراطور الافلام المقرصنة، عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر اضافة الى غرامة مالية او بكلا العقوبتين بحسب قانون حماية الملكية الفكرية المصري.

وظهر ايجي بست على الانترنت اول مرة عام 2010 وذلك كموقع بسيط لعرض الافلام والمسلسلات والوثائقيات، ولم يلبث ان لاقى شهرة واسعة حتى بات يطلق عليه "نتفلكس الغلابة”.

وعام 2018 قامت السلطات المصرية بحجب موقع ايجي بست بعد بثه مسلسلات محلية كانت تعرض حصريا على منصة وتش ات.

لكن الموقع قام حينها بالتحايل على الحجب من خلال العمل برابط جديد.