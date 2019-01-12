امتداد حريق مصفاة النفط في عدن إلى صهريج ثان

نيران تشتعل في مصفاة للنفط بعدن يوم السبت

أفادت مصادر في مصفاة نفط بمدينة عدن في جنوب اليمن بأن الحريق الذي اندلع في المصفاة يوم الجمعة امتد إلى صهريج ثان يوم السبت، مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص.

وأبلغت المصادر رويترز بأن قوات الدفاع المدني لم تتمكن من احتواء الحريق الذي نجم عن انفجار وقع يوم الجمعة ولم يعرف سببه حتى الآن.

وتخضع عدن لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من تحالف تقوده السعودية ويدعمه الغرب. وتخوض الحكومة حربا ضد جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران والتي سيطرت على العاصمة صنعاء في عام 2014.

وأشرفت الأمم المتحدة على محادثات سلام بين الجانبين الشهر الماضي في محاولة لإنهاء الحرب المستمرة بين الطرفين منذ نحو أربعة أعوام والتي تسببت في مقتل عشرات الآلاف وتدمير اقتصاد البلد وجعلت ملايين الناس على شفا الجوع. لكن التوتر بين الجانبين تصاعد بعد تلك المحادثات.

وهاجمت طائرات مسيرة تابعة للحوثيين عرضا عسكريا للجيش اليمني في محافظة لحج المجاورة لعدن يوم الخميس مما أدى لسقوط عدد من القتلى. وأفاد التلفزيون السعودي الرسمي يوم الجمعة بأن التحالف دمر قاعدة يستخدمها الحوثيون لتوجيه طائراتهم المسيرة.

وينفي الحوثيون تلقي الدعم من طهران ويقولون إنهم يكافحون الفساد. ويُنظر إلى الصراع بين الجانبين، على نطاق واسع، على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.