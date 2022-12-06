امرأة عاقر تبقر بطن حامل وتسرق جنينها في المكسيك

أقدمت امرأة مكسيكية عاقر يعاونها رجل، على بقر بطن سيدة وسرقة جنينها بعد خطفها، متسببين خلال ذلك بوفاة الام، وفق ما اعلنته السلطات الثلاثاء.

واعلن بيان للادعاء العام في ولاية فيراكروز جنوب شرقي المكسيك، القبض على المراة وشريكها وتخليص الجنين منهما.

وقال مصدر قضائي انهما مثلا أمام قاض الاثنين، بتهمة خطف امرأة وقتلها.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول مطلع على التحقيق قوله أن المشتبه بهما بقرا بطن الأم لسرقة الجنين بسبب ان المرأة المتورطة في الجريمة كانت عاجزة عن الإنجاب.

وقالت وسائل اعلام محلية ان المشتبهين كانا قد استدرجا الأم عبر وسائل التواصل بعدما اوهماها بانهما سيقدمان لها ملابس من اجل الطفل.

وهذه الحالة الثالثة في نوعها خلال السنوات الأخيرة بحسب ما افادت وسائل اعلام محلية.

وتقول ارقام رسمية ان أكثر من 3700 امرأة قتلن في المكسيك عام 2021، وان حوالي 1000 من هذه الجرائم ارتكبتها نساء.