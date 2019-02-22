اميرة سعودية تشارك في سباق الابل.. ماهو ترتيبها؟

تعد مشاركة الأميرة السعودية في مهرجان الإبل تجاوزاً جديداً لمبادئ السعودية الدينية والعرفية،

شاركت الأميرة سيرين بنت عبد الرحمن آل سعود في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، بمنطقة الصياهد الجنوبية بالسعودية في نسخته الثالثة.

وتعد مشاركة الأميرة السعودية في مهرجان الإبل سابقة في المملكة، إذ لم يشهد تاريخها أي وجود للنساء في مسابقات داخلية، ولكن مشاركتها تعطي الموافقة لنساء السعودية على المشاركة في مسابقات مشابهة.

وبتاريخ 14 فبراير تأهلت فردية الأميرة سيرين بنت عبد الرحمن الملقبة بـ"السعودية" إلى المراحل الثانية في المهرجان، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية

سمو الأميرة سيرين بنت عبدالرحمن آل سعود تشاركنا اليوم ولأول مره في تاريخ المرأة السعودية في #جائزة_الملك_عبدالعزيز_لمزاين_الإبل pic.twitter.com/Jru0biEU5E ١٦ فبراير ٢٠١٩

وحصدت الأميرة المركز الأول في فئة "فردي دق"، وفقاً للحساب الرسمي لـ"نادي الإبل" على موقع "تويتر". وهو المشرف العام على مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الإبل.

وذكرت الأميرة أن علاقتها مع الإبل جاءت بفضل والدها الذي عشق تفاصيلها، إضافةً إلى تحدثه عنها باستمرار.

ومهرجان الإبل هو مهرجان سنوي، بدأه مجموعة من البدو المحليين الذين قرروا إقامة مسابقة لأجمل الجمال، ومنذ عقود من الزمن كانت مثل هذه السباقات تقام كجزء من مهرجان الملك عبد العزيز، ومحظورة على النساء.

وتعد مشاركة الأميرة السعودية في مهرجان الإبل تجاوزاً جديداً لمبادئ السعودية الدينية والعرفية، ولكن مع برنامج ولي العهد محمد بن سلمان الانفتاحي أعطيت النساء السعوديات مزيداً من الحريات، كالسماح بقيادة السيارة، والانضمام لقوة الأمن.