اميرة سعودية سجينة تناشد الملك اطلاق سراحها

نشرت الأميرة السعودية بسمة بنت سعود، 56 عاما، رسالة على صفحتها الرسمية عبر تويتر تناشد فيها عاهل المملكة العربية السعودية وولي عهده إطلاق سراحها لأن حالتها الصحية تدهورت في السجن، من دون أن توجه أي اتهامات. وكانت الأميرة قد اعتقلت في مارس/ آذار من العام الماضي.

وتعتمد هذه الادعاءات على تغريدات نشرت على حساب الأميرة البالغة من العمر 56 عاما في "تويتر" مؤخرا، تفيد بأنها معتقلة في سجن الحاير منذ احتجازها تعسفيا العام الماضي، وأن وحالتها الصحية متدهورة جدا ما قد يؤدي إلى وفاتها.

وفي التغريدة وجهت الخميس الأميرة السعودية السجينة بسمة بنت سعود نداء علنيا نادرا إلى الملك السعودي وولي عهده لإطلاق سراحها من سجن عليه حراسة مشددة، مشيرة إلى أن صحّتها "متدهورة".

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وقد اعتقلت الأميرة وهي سيّدة أعمال عمرها 56 عاما وفرد العائلة المالكة، في آذار/مارس العام الماضي قبل سفرها إلى سويسرا لتلقّي علاج طبّي، حسب مصدر قريب من عائلتها.

وتم حذف هذه التغريدات لاحقا من حساب الأميرة، على ما يبدو، لكن مختلف وسائل الإعلام نشرت صورا لهذه التغريدات "المحذوفة".

وهذا النداء الذي وجهته الأميرة المسجونة بدون اتهامات، من أجل إطلاق سراحها، هو أحدث مؤشر على التوتر داخل الأسرة الحاكمة في المملكة بعد اعتقال شقيق الملك سلمان وابن أخيه الشهر الماضي، في محاولة، على ما يبدو، لمنع أي انشقاق داخلي.

"لا أعلم إذا كان لديكم علم بوجودي بالسجن لغاية الآن"

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وكتبت الأميرة في رسالة نشرتها على صفحتها الرسمية على تويتر "لا أعلم إذا كان لديكم علم بوجودي بالسجن لغاية الآن مع ابنتي سهود الشريف"، داعية الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد إلى "النظر بأمري لإطلاق سراحي وتلقّي العلاج المناسب لأنني بوضع حرج جدا".

وأضافت "أنا موجودة حاليا بسجن الحاير وحالتي الصحية متدهورة جدا وحرجة قد تؤدي الى وفاتي. ولم أحصل على أي عناية طبية أو أي استجابة لأي طلب".

ولم تكشف السلطات السعودية أسباب اعتقال الأميرة.

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سبق ان أوقفت السلطات السعودية في 2017 عشرات الأمراء ورجال الأعمال والسياسيين لثلاثة أشهر على خلفية تهم قالت إنها تتعلق بالفساد، فقامت باحتجازهم في فندق "ريتز كارلتون" الفخم في الرياض ولم تطلق سراحهم إلا بعد التوصل لتسويات مالية.

ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية عن عضوين بارزين في العائلة الملكية السعودية إعرابهما عن استغرابهما إزاء الأنباء عن احتجاز الأميرة بسمة، قائلين إنهما لم يسمعا أي شيء عنها منذ نحو عام وكانا يعتقدان أنها تتعافى بعد وعكة صحية.

وتابعت الصحيفة أن أفرادا آخرين في العائلة الحاكمة كانوا يعتقدون أن الأميرة قيد الحبس المنزلي.

وزعمت الصحيفة أن الأميرة وابنتها احتجزتا لدى محاولتهما مغادرة المملكة إلى سويسرا في مارس العام الماضي، مشيرة إلى أن الأميرة بسمة شددت حينئذ على أنها في حاجة ماسة إلى الرعاية الصحية، لكن السلطات لم تسمح لطائرتها الخاصة بالإقلاع.

ومنذ ذلك الحين، لم يجر أفراد العائلة الملكية إلا حوارات وجيزة مع الأميرة، وهي تحت الحراسة، حسبما أكد أحدهم للصحيفة.

وسبق أن أقامت الأميرة بسمة لعدة سنوات في لندن، وكانت تعرف بمواقفها الإصلاحية ودعمها لقضايا حقوق الإنسان وفكرة إقامة نظام الملكية الدستورية في وطنها.

وعادت الأميرة إلى السعودية أواخر عام 2015 وتولت دور المؤيد للعائلة الحاكم من جانب، والمنتقد الداخلي من جانب آخر، وخاصة حثت السلطات على ضبط النفس في الحرب اليمنية وإطلاق إصلاحات واسعة في المملكة.

ودانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية اعتقال الأميرة المزعوم، وحملت كبيرة باحثي حقوق المرأة فيها، روثنا بيغم، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المسؤولية عن "إسكات" منتقديه "بغية تعزيز حكمه الشخصي".

وأوقفت السلطات السعودية أيضا الشهر الفائت شقيق الملك سلمان الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود، وابن شقيق الملك وليّ العهد السابق الأمير محمّد بن نايف، لاتّهامهما بتدبير "انقلاب" لإطاحة وليّ العهد، حسب ما قال مسؤولان عربي وغربي لوكالة فرانس برس.

واعتُقل أيضا أحد أشقاء الأمير محمد بن نايف، الأمير نوّاف بن نايف، حسب ما أكّد المسؤولان اللذان اشترطا عدم ذكر اسميهما.