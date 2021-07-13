اميركا اتمت انسحاب شبه كامل من افغانستان

اكد بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية، أن الولايات المتحدة أتمت 95% من عملية سحب قواتها من أفغانستان، فيما حذرت فرنسا مواطنيها من التوجه الى افغانستان وطالبت رعاياها بمغادرته فورا.

انسحاب اميركي شبه كامل

وكشف البيان ان القوات الاميركية سلمت 7 مواقع كانت تسيطر عليها كما تم تسليم 17 ألف قطعة من المعدات العسكرية الأمريكية إلى إدارة لوجستية بالبنتاغون من أجل إتلافها، ومعظمها عبارة عن وسائل دفاع غير قاتلة. في وقت يواصل مقاتلو طالبان هجومهم في مناطق عدة من الأراضي الأفغانية وباتوا يسيطرون على عدة أقاليم ريفية ومعابر حدودية مهمة مع إيران وتركمانستان وطاجيكستان.

وبدأت القوات الأجنبية انسحابها النهائي من أفغانستان في مطلع أيار/مايو بعد تدخل عسكري دولي استمر 20 عاما، ومن المقرر أن يُستكمل نهاية آب/أغسطس.

سقطت عدة مناطق في ولاية مجاورة لكابول في الآونة الأخيرة في أيدي طالبان ما أثار مخاوف من أن تهاجم قريبا العاصمة أو مطارها الذي يشكل طريق الخروج الوحيد للرعايا الأجانب من المدينة.

فرنسا تحذر رعاياها

على صعيد متصل دعت فرنسا الثلاثاء رعاياها إلى مغادرة البلاد فورا بسبب مخاوف أمنية،وخصصت السفارة رحلة خاصة في 17 يموز/يوليو لعملية الإجلاء، مؤكدة بأنها لن تكون قادرة على ضمان أمن مغادرة من قرروا البقاء إلى ما بعد هذا التاريخ.

وجاء في بيان للسفارة الفرنسية "ستخصص الحكومة رحلة خاصة في 17 تموز/يوليو صباحا، تنطلق من كابول، للسماح بعودة جميع أفراد الجالية الفرنسية إلى فرنسا" مشيرة إلى أنه "لن يتم تسيير أي رحلة إضافية" ودعت "رسميا جميع الفرنسيين إلى ركوب هذه الطائرة الخاصة".

وأبلغت السفارة الفرنسيين الذين ينوون "البقاء في أفغانستان إلى ما بعد 17 تموز/يوليو، بأنها لن تكون قادرة على ضمان أمن مغادرتهم". فيما أكدت أن "طاقم السفارة يقوم بعمله"، في إشارة إلى استمرار وجود التمثيل الدبلوماسي في الوقت الراهن، مضيفة "نواصل مهامنا، مع المحافظة، الآن أكثر من أي وقت مضى، على دعمنا لجمهورية أفغانستان الإسلامية".