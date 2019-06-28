اميركا: ايران متورطة بتفجيرات السفن في الخليج

اكد المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك، ان ايران متورطة في التفجيرات التي تضرب السفن النفطية في الخليج العربي

وقال هوك إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها دليل على أن هناك 20 قاربا قدموا من الجانب الإيراني إلى المياه الإقليمية الإماراتية قبيل اعتداء الفجيرة.

وأكد في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن إيران مسؤول عن الهجوم على ناقلات النفط قبالة الفجيرة. واشار الى أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب وجه بنقل حاملة الطائرات إلى المنطقة بعد معلومات عن مخططات لهجمات إيرانية، مشيرًا إلى ان ترامب أوصى أيضا بفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وكان هوك قال إن واشنطن ستعاقب أي دولة تستورد النفط الإيراني، مضيفا أنه لا توجد إعفاءات في الوقت الحالي، قائلا: «سنفرض عقوبات على أي واردات من النفط الخام الإيراني… في الوقت الحالي لا توجد أي إعفاءات على النفط».

وأشار إلى أن "أكثر من 60 في المئة من النفط الذي يخرج من مضيق هرمز يذهب إلى الأسواق الآسيوية".

وتعرضت 4 سفن تجارية لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات قبالة الفجيرة، في 12 مايو/ أيار الماضي، وأكدت الإمارات أن السفن، التي أصيبت بالضرر السفن هي، "المرزوقة"، و"أندريا فيكتوري"، و"أمجاد" و"اي ميشيل"، فيما لم تسجل أية إصابات بشرية، ولا تسرب نفطي.