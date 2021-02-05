اميركا باقية في سورية وقسد تدعوها لانهاء "المحرقة"

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، أن وجود القوات الأميركية في سوريا سوف يستمر، طالما هناك تهديد من جانب تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف كيربي، أن وجودنا في سوريا صغير وهو يركز على ملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية.



تهديد “داعش” تقلص كثيرا خلال السنوات الماضية، لكنه لا يزال موجوداً، “وطالما كانت هناك حاجة لنا لمواجهته، فإننا سوف نستمر”.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، أن الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، سيكون “داعماً للدبلوماسية” التي سوف تتبعها إدارة الرئيس الأميركي “جو بايدن”.

عبدي: انهو المحرقة

دعا القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، إلى تبني استراتيجية جديدة حيال سوريا، ووضع حد “للمحرقة السورية “، وأعرب عن أمله في أن تصحح الإدارة الأمريكية الجديدة أخطاء الرئيس السابق دونالد ترامب، مؤكدا استعدادهم للمشاركة بأي جيش وطني يكون هدفه حماية سوريا.

تدخل تركيا في سوريا أحيا داعش

وخلال حديث خاص له مع صحيفة “الشرق الأوسط”، أكد عبدي أن تدخل تركيا في سوريا و سيطرتها على مدينتي رأس العين وتل أبيض، ساهم في إحياء تنظيم داعش الإرهابي، عبر دعم تلقاه من القوات التركية، التي تحاول توسيع رقعة “احتلالها” في شمال وشرق سوريا.

داعش عاد إلى سوريا بعد احتلال رأس العين وتل ابيض

وفي حديثه قال عبدي، أن العمليات الأمنية ضد تنظيم داعش مستمرة، بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، وأكد أنهم حققوا بعض النتائج المرجوة من إلقاء القبض على العديد من قادات وعناصر التنظيم، “والحملة لا تزال مستمرة”، وأكد أن نشاط التنظيم عاد بقوة في سوريا بعد “احتلال رأس العين وتل أبيض”، وأشار إلى أنهم ضبطوا “بعض العناصر” التي قدمت من المناطق التي تسيطر عليها تركيا.