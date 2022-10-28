اميركا تحدد توقيت تخلصها من زيلينسكي

يبدو ان الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي قد بات عبئا على الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الاوربي، وفق تقرير نشرته وسيلة اعلامية فرنسية يؤكد ان واشنطن بانتظار التضحية به بعد فتح الاتصالات والمفاوضات مع روسيا .

الكاتبة الفرنسية، كارولين غالاكتيروس، تقول في مقال على صفحات المطبوعة الفرنسية VA، "إن الولايات المتحدة سوف تتخلص من زيلينسكي عندما يكون هناك حل وسط مع روسيا، بعد أن أصبح الرئيس الأوكراني عبئا على الولايات المتحدة، وغدا من الصعب السيطرة عليه".

واشنطن تستعد للهروب من اوكرانيا

تؤكد الكاتبة ان الولايات المتحدة الاميركية وقعت في مستنقع ضحل في اوكرانيا، وتتحين الفرصة للهروب منه، "واشنطن حريصة على الخروج منها في أسرع وقت ممكن" وتعتقد ان زيلينسكي نجح جيدا، في تلبية مطالب الغرب وجرّ البلاد إلى هذه اللعبة الدموية، التي "جلبت له مكاسب جيدة، وطرق أبواب الناتو، بدعوى أن جيشه يفترض أنه يفوز"

التخلص من زيلينسكي اولوية اميركية

وبعديا عن الدعم الكبير الذي تقدمه الادارة الاميركية الى الرئيس الاوكراني، الا انه "أصبحت شخصية (الرئيس البطل) زيلينسكي عبئا، مثل حقيبة دون مقبض"

وتقول الكاتبه ان نظام كييف لعب دوره المنوط به، وفصل روسيا عن أوروباـ بمعنى ان مهمة زيلينسكي انتهت ويمكن التضحيه به "عندما يبدأ حل وسط عالمي في الظهور في الأفق"

وتشير الكاتبة الفرنسية الى ان "السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو المفاوضات بين موسكو وواشنطن، مشددة على أن فلاديمير بوتين الآن "مهتم فقط بالحوار المباشر مع واشنطن، لأنه يعلم أن أوروبا تابعة لأمريكا".