اميركا تحدد موعد الهجوم الاوكراني المضاد

فيما حددت الولايات المتحدة عن توقيت الهجوم الاوكراني المضاد ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل نحو 500 جندي اوكراني وعناصر من المرتزقة الداعمين لهم خلال الـ الاربعة والعشرين ساعة الماضية من عمر المعارك التي اندلعت منذ نحو 15 شهرا ماضيا

خسائر اوكرانيا في الحرب مع روسيا

وحسب ما افادت الوزارة الروسية فقد تم إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز "سو-29" و"سو-25" يوم الثلاثاء 2 مايو

واحصت وزارة الدفاع الروسية الخسائر الاوكرانية منذ بداية الحرب بـ بما يلي:

546 طائرة بين حربية ومروحية

3919 طائرة بدون طيار

421 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

8938 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

1095 راجمة صواريخ متعددة

4709 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

عشرة الاف مركبة عسكرية خاصة

الهجوم الاوكراني المضاد

في الاثناء اعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، بأن الجيش الأوكراني سيشن هجومه المضاد في الأسابيع المقبلة.

تزامن تصريح بلينكين مع تصريحات لرئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، الذي اكد بان أوكرانيا لديها الآن القدرة على القيام بعمليات هجومية، وقال: "الأوكرانيون الآن لديهم القدرة على الهجوم ويمكنهم تنفيذ عمليات هجومية".

وقال: "لديهم قدر كبير من التخطيط والتنسيق وكل ما عليهم فعله أن يقرروا شن عملية هجومية".