اميركا تحذر المانيا من التعامل مع حزب الله وهواوي

حث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ألمانيا على أن تحذو حذو بريطانيا وتحظر جماعة حزب الله اللبنانية كما حذرها من التعامل مع هواوي متهما الشركة الصينية بالتجسس

جاء ذلك خلال زيارة بدأها بومبيو لبرلين في إطار جولة أوروبية تستغرق خمسة أيام وتشمل إلى جانب ألمانيا كلا من سويسرا وهولندا وبريطانيا.ويعقد بومبيو خلال الزيارة محادثات مع المستشارة أنغيلا ميركل ووزير الخارجية هايكو ماس يتوقع أن تكون إيران موضوعا بارزا فيها.

وفي وقت سابق حذرت واشنطن برلين من أن استخدامها «جهات غير موثوق بها» لإنشاء بنيتها التحتية للجيل الخامس من الاتصالات سيضر بتبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين، وسط نقاش محوره ما إذا كانت شركة «هواوي» الصينية يمكن أن تشكل تهديدا بالتجسس على البلاد.

وألمانيا واحدة من الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران وتحاول إبقاءه بعد انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي.

وفي وقت سابق قال مركز بلجيكا للأمن الإلكتروني إنه ليس لديه دليل على إمكان استخدام أجهزة الاتصال التي توردها شركة هواوي تكنولوجيز في التجسس.

وأسندت لهذا المركز مهمة تقييم التهديد المحتمل الذي تشكله هواوي التي تورد معدات إلى شركات الهواتف المحمولة في بلجيكا "بروكسيمس، أورانج بلجيكا، تلينت". ويرفع المركز تقاريره إلى رئيس الوزراء مباشرة.

ورغم أن بريطانيا انتقدت هواوي علنا لتقاعسها عن سد ثغرات أمنية موجودة منذ فترة طويلة بأجهزة شبكات الهواتف المحمولة فإنها لم تقرر استبعاد الشركة الصينية من احتمال التعاون معها بمشاريع البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس.