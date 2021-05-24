اميركا تحذر: روسيا والصين تتوغلان في الشرق الاوسط

أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، أن بلاده ستكون في مهبّ الخطر إذا أعطت المجال أمام روسيا والصين لتقوية وتعزيز تواجدهما العسكري في منطقة الشرق الأوسط، على إثر تقليل معدّل التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة.

قال “ماكنزي”: يجب أن تعمل الولايات المتحدة على مواصلة مشوارها في منافسة القوى العظمى.

وأضاف: الشرق الأوسط ككل، يعتبر ساحة للصراع والمواجهة بين القوى الكبرى، وهذا يعني أن كل تغيير نقوم به بالنسبة لقواتنا المتواجدة في هذه المنطقة سيصبّ فورًا في صالح بكين وموسكو اللتين لن تترددا في ملء هذا الفراغ وفق التصريحات التي أوردتها وكالة “وكالة أسوشيتد برس”

وحذر المسؤول العسكري الأمريكي، بصورة خاصة، من تداعيات ومخاطر زيادة النفوذ العسكري الصيني والروسي في منطقة الخليج العربي، مشيرًا إلى أن روسيا والصين ستعملان على الانخراط في بيع الأسلحة للمنطقة.

جديرٌ بالذكر أن حلف شمال الأطلسي “الناتو” قرر بدء سحب قواته من أفغانستان بحلول الأول من مايو ، وأعلنت الولايات المتحدة استكمال هذه العملية بحلول 11 سبتمبر.