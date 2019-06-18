اميركا ترسل قوات الى السعودية والامارات

تنوي الولايات المتحدة ارسال جنود اضافيين الى منطقة الخليج حيث سيتم توزيعهم في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وذلك في غمرة التوتر مع إيران.

واعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، إن هذه الخطوة ترمي إلى "ضمان أمن وسلامة عسكريينا المنتشرين في المنطقة وحماية مصالحنا القومية" فيما نقلت قناة الحرة عن مصدر عسكري إن القيادة الوسطى الاميركية أوصت البيت الابيض بإرسال 5 آلاف جندي، إلا أنه تمت الموافقة على ألف فقط.

ووفق المصادر "القوات المرسلة "برمائية" وستتوزع على السفن وقواعد في الإمارات والسعودية".

وكان مسؤولان أميركيان قد كشفا لوكالة أنباء "رويترز" إن الولايات المتحدة تستعد لإرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط.

وأضافا أن هذا الإجراء يأتي ردا على مخاوف متزايدة بشأن إيران التي تتهمها واشنطن بالمسؤولية عن هجمات على ناقلتي نفط الأسبوع الماضي.

وكان البنتاغون أرسل في منتصف أيار/مايو إلى مياه الخليج سفينة حربية محمّلة بآليات، ولا سيّما مركبات برمائية، وبطارية صواريخ باتريوت، لتضاف إلى مجموعة بحرية ضاربة، على راسها حاملة طائرات، كانت الولايات المتحدة أرسلتها إلى المنطقة للتصدّي لخطر هجمات إيرانية "وشيكة".

وفي نهاية أيار/مايو أعلنت الولايات المتحدة نشر 1500 جندي إضافي في الشرق الأوسط، مشيرة إلى "تهديدات مستمرة" من طهران ضدّ القوات الأميركية.