اميركا ترعى محادثات اسرائيلية لبنانية حول الحدود

اعلنت دولة الاحتلال التوجه لإطلاق محادثات مع لبنان بوساطة أميركية لرسم الحدود البحرية خلال أسابيع، مشيرا إلى أن الاجتماعات قد تعقد في مبنى تابع للأمم المتحدة.

وتنقل وفد أميركي بين لبنان وإسرائيل لتسهيل المحادثات بين الطرفين، ورغم ان الولايات المتحدة لم تعلن أيضا عن تفاصيل المكان والزمان لإجراء المحادثات، إلا أنها أكدت استعدادها للمساعدة في حل النزاع.

تاتي النية في اعقاب اكتشاف كميات كبيرة من الثروات الباطنية في البحر المتوسط ويبدو ان المحادثات لتحديد الخط الذي سيستغل كل طرف تلك الثروات لصالحه يذكر أن نزاعا طويلا بدأ بين لبنان وإسرائيل منذ إنشاء الأخيرة عام 1948، حول الحدود البحرية في شرق المتوسط