اميركا ترفض نزع كوريا الشمالية سلاحها النووي تدريجيا

اميركا تتمسك بالنزع الكامل للاسلحة

أعلن الموفد الاميركي ستيفن بيغون الاثنين 11 آذار - مارس 2019 أن الولايات المتحدة ترفض أن تتخلى كوريا الشمالية "تدريجا" عن ترسانتها النووية، مؤكدا بذلك أن واشنطن تريد نزعا كاملا للسلاح النووي مقابل رفع العقوبات.

وإذ أكد عدم وجود "جدول زمني مصطنع"، كرر بيغون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تأمل بان تتوصل الى "نزع نهائي للسلاح النووي ويمكن التحقق منه تماما" بحلول "نهاية الولاية الاولى للرئيس" في كانون الثاني/يناير 2021.