اميركا تروج لـ نواف سلام والحريري يؤكد: لن أكون مرشحا

قالت مصادر اعلامية لبنانية نقلا عن مصادر مطلعة ان الأميركيين يسوّقون لدى الكتل النيابية اسم السفير السابق ​نواف سلام​ لتولي مهمة تأليف الحكومة.

ووفق موقع النشرة الاخباري فقد ابلغوا حزب القوات بالامر، فوافق رئيسه ​سمير جعجع​، بينما يسود الإرباك في بيت الوسط جراء هذا الطرح.

وبحسب المعلومات ذاتها أن الاميركيين يسعون لإقناع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​ بتبني إسم سلام. وافادت المعلومات ايضاً ان رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ لا يريد تأجيل الاستشارات النيابية ابدا.

ورجّحت المصادر نفسها ان يولّد طرح اسم سلام أزمة لا تقف حدودها عند التظاهرات، بل تأخذ البلد الى شوارع متقابلة بأبعاد حزبية عريضة.

في الاثناء اعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ انه "منذ ان تقدمت باستقالتي قبل خمسين يوما تلبية لصرخة اللبنانيين واللبنانيات سعيت جاهدا للوصول الى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين رأيت انها الوحيدة القادرة على معالجة الازمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا"، مشيرا الى انه "لما تبين لي انه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل، فإنني أعلن انني لن أكون مرشحا ل​تشكيل الحكومة​ المقبلة".

واكد الحريري انه "سأتوجه غدا للمشاركة في ​الاستشارات النيابية​ على هذا الاساس، مع إصراري على عدم تأجيلها بأي ذريعة كانت"، مشيرا الى انه "دعوت كتلة المستقبل النيابية للاجتماع صباح الغد لتحديد موقفها من مسألة التسمية".