اميركا تستانف استقبال القادمين بشرط

اعلنت الولايات المتحدة الاميركية سماحها للقادمين بالدخول الى اراضيها بشرط تلقيهم اللقاح بشكل كامل ضد كوفيد-19.

وطلب منسق عملية مكافحة الوباء في البيت الأبيض جيف زينتس من المسافرين القادمين من الخارج الخضوع لفحص الكشف عن كوفيد ووضع الكمامة، كما سيوضع نظام لتتبعهم.

ويشكل تخفيف القيود على السفر التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب منذ 18 شهراً، تحوّلاً كبيراً من جانب إدارة الرئيس جو بايدن، ويأتي استجابة لمطالب الأوروبيين في وقت تشهد علاقاتهم الدبلوماسية مع واشنطن توتراً.