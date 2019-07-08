اميركا تستعد لشطب السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب

تستعد الادارة الاميركية لشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد اسابيع من اسقاط حكم الرئيس عمر حسن البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية والمتهم بالتآمر مع تنظيم القاعدة

ولم تشطب واشنطن السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب" المدرج عليها منذ 1993، لاستضافته زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وقال القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم استيفن كوتيسيس، في تصريحات إعلامية أوردتها "قناة الشروق": "تم رفع العقوبات عن السودان منذ 2017، لكن الفساد وسوء الإدارة في عهد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، حجبا منافع ذلك القرار".

وقال : "رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب يتوقف بدرجة كبيرة على إدماج الحركات المسلحة في اتفاق السلام (الموقع سنة 2011) وإحلال السلام في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق".