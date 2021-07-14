اميركا تسمح لشركات يابانية وكورية بتلقي ديونها من ايران

تنوي الولايات المتحدة الاميركية الافراج عن جزء من الاموال الايرانية المجمدة لتتمكن طهران من تسديد بعض الديون المترتبة عليها لبعض الدول الاسيوية في خطوة تاتي بعد 6 سنوات من تشديد العقوبات الاميركية على ايران وكل من يتعامل معها اقتصاديا .

سداد ديون ايرانية لليابان وكوريا الجنوبية

ووفق التقارير المتداولة فان هذا الرفع الجزئي الاميركي عن الاموال الايرانية ياتي لغرض تسديد بعض الديون الايرانية لليابان وكوريا الجنوبية

وبموجب الموقف الاميركي الجديد فانه بامكان المؤسسات والشركات الكورية الجنوبية واليابانية ان تتلقى بعض الاموال الايرانية بعد ان كان محظور على شركات العالم كافة تلقي اموالا من حسابات مصرفية ايرانية حيث كانت اميركا تعتبر ذلك تهديدا لامنها ومصالحها.

وكانت ادارة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب قد شددت في العام 2019 العقوبات على ايران، الا انه وبموجب التوجه الجديد فان تم استثناء الشركات في الدولتين المذكورتين مقابل بضائع ومنتجات تم تصديرها الى ايران قبل هذا التاريخ بشرط الا يتم تحويل الاموال الى ايران مباشرة.