اميركا تشدد الضغط على ايران بعد تجاوزها نسبه التخصيب

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران خصبت يورانيوم بنسبة نقاء تجاوزت الحد الذي نص عليه الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015 وهو 3.67%، ما يؤكد الإجراء الذي أعلنت عنه الحكومة الإيرانية من قبل.

وقال متحدث باسم الوكالة التي تتولى الإشراف على الاتفاق، إن المدير العام (للوكالة الدولية للطاقة الذرية) يوكيا أمانو أبلغ مجلس المحافظين بأن مفتشيهم تحققوا اليوم الإثنين من أن إيران تخصب يورانيوم بدرجة تزيد على 3.67%”.

وذكر تقرير أرسل للدول الأعضاء في الوكالة وحصلت رويترز على نسخة منه أن الوكالة تحققت من مستوى تخصيب اليورانيوم عبر أجهزة على الإنترنت لمراقبة التخصيب، مضيفا أن عينات أخذت أيضًا اليوم الإثنين لفحصها.

يأتي ذلك فيما أعلن قصر الإليزيه أن مستشارا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيبدأ غدا زيارة إلى طهران تستمر يومين سعيا للتخفيف من حدة التوتر بشأن الملف النووي.

في الغضون قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن الولايات المتحدة ستواصل زيادة الضغط على إيران حتى تتخلى عن سعيها لامتلاك أسلحة نووية وتتوقف عن أنشطتها العنيفة في الشرق الأوسط.

وأوضح بولتون في كلمة “سنواصل زيادة الضغط على النظام الإيراني حتى يتخلى عن برنامجه للأسلحة النووية وينهي أنشطته العنيفة عبر الشرق الأوسط بما في ذلك ممارسة ودعم الإرهاب في أنحاء العالم”.

وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.