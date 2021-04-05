اميركا تطلب من روسيا "توضيحات" بشأن الاحداث الحدودية مع اوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها طلبت من روسيا توضيحات بشأن ما وصفتها بـ "الاستفزازات" بالقرب من حدود أوكرانيا وأعربت الوزارة عن "انفتاح واشنطن للتحدث مع موسكو بشأن الوضع في شرق أوكرانيا".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي له، الاثنين: "طلبنا من روسيا أن تقدم توضيحات بشأن تلك الاستفزازات... ولكننا وجهنا إشارة مباشرة إلى شركائنا الأوكرانيين وإلى روسيا أيضا، مفادها أننا ندعم أوكرانيا في وجه هذا التخويف والعدوان".

الخارجية الروسية: اتصالات على أعلى المستويات مع واشنطن بشأن أوكرانيا تم النشر بواسطة ‏توفيق رحال‏ في الاثنين، ٥ أبريل ٢٠٢١

وأكد برايس أن واشنطن تعتبر "زيادة القوات قرب الحدود الأوكرانية تصعيدا للوضع" من جهة موسكو.

كما رفض برايس الكشف عما إذا كانت الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا تستعد لـ"غزو" أوكرانيا.

يذكر أن روسيا أجرت في أواخر مارس تدريبات عسكرية بالقرب من حدودها. ورفضت موسكو كل الاتهامات بشأن زيادة عدد القوات بالقرب من حدود أوكرانيا، مؤكدة أن تنقلات القوات الروسية داخل حدود روسيا لا تشكل خطرا على أحد.

وقال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن روسيا تقوم بما تراه مناسبا داخل أراضيها، وتتجاهل التصريحات الأمريكية بهذا الخصوص.