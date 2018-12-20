اميركا تطل على سورية عبر قاعدة جديدة في الحدود العراقية

الهدف من إنشاء القاعدة الأمريكية الجديدة هو مراقبة الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

كشف قائم مقام قضاء القائم بمحافظة الأنبار العراقية أحمد المحلاوي، أن الولايات المتحدة الأمريكية أنشأت قاعدة عسكرية جديدة بهدف مراقبة الشريط الحدودي مع سوريا.

وأضاف المحلاوي لقناة "السومرية نيوز" أن القوات الأمريكية أنشأت القاعدة في منطقة المالحة في قضاء القائم غرب محافظة الأنبار بالقرب من الحدود المشتركة مع سوريا.

وأكدّ قائم المقام أن الهدف من إنشاء القاعدة الأمريكية الجديدة هو مراقبة الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

وكان مجلس محافظة الأنبار كشف في مطلع كانون الأول الجاري، أن القوات الأميركية أنشأت قاعدة لها في ناحية الرمانة بقضاء القائم، مؤكداً أن الموقع يجعل الأميركيين يحكمون السيطرة على الصحراء الرابطة بين محافظتي الأنبار ونينوى.

كما أعلن البرلمان العراقي في أوائل العام 2018 أن لواشنطن 8 قواعد عسكرية على الأراضي العراقية وأنه لا يعرف عدد القوات العسكرية الأمريكية و معداتها في تلك القواعد.

وتنتشر قواعد عسكرية و جوية أمريكية في سوريا موزعة كالتالي.. قاعدتين جويتين في الرملين و الحسكة ، وأخرى في عين عرب بريف حلب، بالإضافة إلى 3 قواعد أخرى بالحسكة و 3 في الرقة، بحسب "الأناضول" التركية، بالإضافة إلى قاعدة التنف إحدى أضخم القواعد الأمريكية في سوريا.

وتقود واشنطن تحالفاً دولياً منذ عام 2014 حيث بدأت تشن غارات جوية ضد مواقع تنظيم "داعش" في العراق و سوريا بشكل شبه يومي.