اميركا تعد بحرب شعواء على "الصحة العاليمة" وموسكو تدين

واصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هجومه على منظمة الصحة العالمية على خلفية تعاملها مع فيروس كورونا، مشيرا إلى أن واشنطن قد تواصل تعليق تمويلها للمنظمة في مسعى "لإصلاحها" في الوقت الذي نددت موسكو بالحرب الشعواء على المنظمة الدولية

وقال بومبيو في تصريحات أدلى بها لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية ردا على سؤال عما إذا كان يعتبر أن مسؤولي منظمة الصحة العالمية عاجزون عن الاستجابة للهموم الأمريكية.

وقال بومبيو: "نعم، هذا صحيح بل وأكثر من ذلك.. ربما لن تعود الولايات المتحدة لتقديم أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لمنظمة الصحة العالمية"، مضيفا: "قد نحتاح إلى إصلاح أكثر جذرية"، في إشارة ضمنية إلى تغيير قيادة المنظمة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 14 أبريل، أنه أصدر تعليمات لحكومته بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية، مؤقتا على الأقل، بسبب طريقة تعاملها مع أزمة فيروس كورونا، معتبرا أنها "فشلت في القيام بواجبها الأساسي ويجب أن تخضع للمساءلة".

موسكو تندد

من جهتها نددت وزارة الخارجية الروسية بمحاولات تحميل الصين ومنظمة الصحة العالمية كامل المسؤولية عن تفشي جائحة فيروس كورونا في العالم، واصفة إياها بأنها "متحيزة" و"غير مناسبة".

ووتقول المنظمة الدولية ان هجوم ترامب عليها شخصي وهو ليس الوقت المناسب لهذه الحرب

جاء هذا التصريح على لسان المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، حيث قالت: "نشهد اليوم وفي وقت صعب للغاية، تكثيف الهجمات المتحيزة وغير المبررة الموجهة من بعض العواصم إلى دول معينة ومنظمات دولية ترمي إلى تحميلها كامل المسؤولية عن الأزمة الوبائية الحالية". وشددت زاخاروفا على أن هذه المحاولات "غير مناسبة على الإطلاق".