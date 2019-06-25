اميركا تفتح باب التفاوض مع ايران وتنديد اممي باستهداف الناقلات

اكد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الثلاثاء أن بلاده ابقت الباب مواربا امام ايران للمفاوضات، فيما ندد مجلس الامن باستهداف ناقلات النفط في الخليج

بولتون يدعو ايران للتفاوض

وقال بولتون ان الطريق مفتوح أمام إيران للدخول في مفاوضات مع واشنطن بشأن برنامجها النووي حتى بعدما شددت الولايات المتحدة العقوبات عليها.

وقال بولتون خلال قمة أمنية ثلاثية في القدس (أميركية روسية إسرائيلية) "ترك الرئيس دونالد ترمب الباب مفتوحا أمام إجراء مفاوضات حقيقية للقضاء على برنامج الأسلحة النووية الإيراني بشكل كامل يمكن التحقق منه وعلى أنظمة إطلاق صواريخها الباليستية وعلى دعمها للإرهاب الدولي وتصرفاتها الخبيثة الأخرى في أنحاء العالم".

مجلس الامن يندد

على صعيد متصل دعا مجلس الأمن الدولي إلى الحوار لمعالجة تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات لإنهاء التوترات في الخليج.

وافاد بيان صحفي صدر بالإجماع: "يحض أعضاء المجلس على معالجة الخلافات بطريقة سلمية ومن خلال الحوار".

وندد مجلس الأمن بالهجمات الأخيرة على ناقلات النفط، قائلا إنها تهديد لإمدادات النفط العالمية وكذلك السلام والأمن الدوليين من دون أن يشر إلى إيران بالتحديد

وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة بالوكالة جوناثان كوهين: "إن الجهة الحكومية الوحيدة التي تمتلك القدرات والدافع لتنفيذ هذه الهجمات هي إيران".